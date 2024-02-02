Четырёх российских гимнастов допустили до турниров FIG в нейтральном статусе

Руководство Международной федерации гимнастики (FIG) приняло решение допустить к соревнованиям в нейтральном статусе четырёх российских спортсменов.

Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов теперь могут состязаться на турнирах под эгидой FIG, сообщает пресс-служба федерации.

Все атлеты выступают в прыжках на батуте.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее сообщалось, что FIG приняла решение выдать нейтральный статус 30 представителям Белоруссии.



