RT в Telegram
Подпишись

Белорусские гимнастки Горносько и Салос получили нейтральный статус

Короткая ссылка
Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение выдать нейтральный статус 30 представителям Белоруссии.
Белорусские гимнастки Горносько и Салос получили нейтральный статус
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai

В списке нейтральных спортсменов оказались бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Алина Горносько, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Анастасия Салос и олимпийский чемпион 2020 года по прыжкам на батуте Иван Литвинович. 

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Ангелина Мельникова рассказала, чего желает российскому спорту в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить