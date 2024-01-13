Белорусские гимнастки Горносько и Салос получили нейтральный статус
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В списке нейтральных спортсменов оказались бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Алина Горносько, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Анастасия Салос и олимпийский чемпион 2020 года по прыжкам на батуте Иван Литвинович.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
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