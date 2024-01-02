Мельникова: желаю российскому спорту не сдаваться
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«В 2024 году желаю российскому спорту терпения, хорошего настроения и не сдаваться. Сейчас для каждого спортсмена тяжело пережить всё, что происходит», — заявила Мельникова Sport24.
22 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее двукратная чемпионка мира в женском фигурном катании Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.