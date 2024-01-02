Мельникова: желаю российскому спорту не сдаваться

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка в командном первенстве, многократная чемпионка мира и Европы Ангелина Мельникова рассказала, чего желает российскому спорту в 2024 году.

«В 2024 году желаю российскому спорту терпения, хорошего настроения и не сдаваться. Сейчас для каждого спортсмена тяжело пережить всё, что происходит», — заявила Мельникова Sport24.

22 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее двукратная чемпионка мира в женском фигурном катании Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.