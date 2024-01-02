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Медведева поздравила спортсменов и ОКР с Новым годом

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Двукратная чемпионка мира в женском фигурном катании Евгения Медведева поздравила спортсменов и Олимпийский комитет России (ОКР) с Новым годом.
Медведева поздравила спортсменов и ОКР с Новым годом
  • РИА Новости

«Поздравляю с Новым годом всех спортсменов и Олимпийский комитет России. Я хочу пожелать всем нам больше спортивных соревнований, дружбы и всем огромнейшего здоровья. С Новым годом!» — сказала Медведева в видеообращении Telegram-канала ОКР.

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева заявила, что Анна Фролова произвела на неё наибольшее визуальное впечатление на недавнем чемпионате России в Челябинске.

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