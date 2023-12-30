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Медведева назвала Фролову самой удивительной фигуристкой чемпионата России

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Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что Анна Фролова произвела на неё наибольшее визуальное впечатление на недавнем чемпионате России в Челябинске.
Медведева назвала Фролову самой удивительной фигуристкой чемпионата России
  • РИА Новости

«Аня Фролова. Танго, по-моему, на грузинском языке. Офигеть! Ну ничего себе! Единственное — я бы взяла музыку, которая идёт на подъём, а у неё она довольно одинаковая. Но сама идея, постановка, то, что она просто в чёрном платье...» — заявила Медведева в интервью Okko Спорт. 

Спортсменка также отметила, что танго на грузинском никто ранее никогда не брал, поэтому программа выглядит свежо и классно. 

Фролова с 145,95 балла заняла пятое место на соревнованиях девушек-одиночниц на первенстве страны в Челябинске. На первом — Аделия Петросян. Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва. На третьем — Камила Валиева (237,99). 

Ранее Медведева рассказала историю скандальной записки от японских фанатов.

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