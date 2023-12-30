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Медведева рассказала, как её возненавидели в Японии из-за романа с фигуристом

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала историю скандальной записки от японских фанатов.
Медведева рассказала, как её возненавидели в Японии из-за романа с фигуристом
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Записка была связана с личными отношениями одного из спортсменов ко мне. И меня не хотели видеть не в фигурном катании, а рядом с ним. Его фанаты. Это личное, это не спорт», — заявила Медведева в интервью Okko Спорт. 

Летом 2019 года россиянка получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что «все японские фанаты ненавидят» её.

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева рассказала, как врач потушил об неё сигарету.

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