Медведева рассказала, как её возненавидели в Японии из-за романа с фигуристом

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала историю скандальной записки от японских фанатов.

«Записка была связана с личными отношениями одного из спортсменов ко мне. И меня не хотели видеть не в фигурном катании, а рядом с ним. Его фанаты. Это личное, это не спорт», — заявила Медведева в интервью Okko Спорт.

Летом 2019 года россиянка получила анонимное письмо, в котором сообщалось, что «все японские фанаты ненавидят» её.

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

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