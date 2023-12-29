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Медведева рассказала, как врач потушил об неё сигарету

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Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как врач потушил об неё сигарету.
Медведева рассказала, как врач потушил об неё сигарету
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Врач меня кладёт, водит по позвоночнику и говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть восемь секунд». Идёт время, у меня начинает жечь, пахнет палёным. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Прикуривание!» Она сигарету о меня потушила», — рассказала Медведева в новогоднем выпуске на YouTube-канале «Фигурка».

В коллекции спортсменки из Москвы, помимо двух серебряных медалей Игр 2018 года в Пхёнчхане, две победы на чемпионате мира и Европы.

Ранее Медведева сообщила, что пока не хочет становиться тренером по фигурному катанию.

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