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Медведева сообщила, что пока не хочет становиться тренером по фигурному катанию

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Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева дала понять, что рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

«У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю. Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо — понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером», — цитирует Медведеву ТАСС.

При этом 24-летняя фигуристка подчеркнула, что «не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом».

«Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей», — пояснила Медведева.

В коллекции спортсменки из Москвы, помимо двух серебряных медалей Игр 2018 года в Пхёнчхане, две победы на чемпионате мира и Европы.

Ранее Медведева рассказала, когда поняла, что нужно завершить карьеру.



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