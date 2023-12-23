Медведева сообщила, что пока не хочет становиться тренером по фигурному катанию

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева дала понять, что рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

«У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю. Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо — понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером», — цитирует Медведеву ТАСС.

При этом 24-летняя фигуристка подчеркнула, что «не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом».

«Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей», — пояснила Медведева.

В коллекции спортсменки из Москвы, помимо двух серебряных медалей Игр 2018 года в Пхёнчхане, две победы на чемпионате мира и Европы.

Ранее Медведева рассказала, когда поняла, что нужно завершить карьеру.





