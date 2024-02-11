Чемпион СССР по футболу Гаврилов останется в больнице ещё на неделю после операции
- РИА Новости
«Он себя чувствует получше. Самое тяжёлое уже позади. Всё-таки возраст такой, пройти через операцию пришлось. Сейчас он по-прежнему в больнице, его после реанимации перевели в обычную палату. Думаю, неделю он в больнице ещё пробудет», — цитирует Гаврилову РИА Новости.
Бронзовый призёр Олимпиады 1980 года 31 января перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли в нижней части левого лёгкого.
70-летний Гаврилов в конце мая 2023-го был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня была проведена операция на сонной артерии.
Ранее Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта.