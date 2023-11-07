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Гаврилов сообщил, что впервые сходил на матч «Спартака» после инсульта

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Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов заявил, что чувствует себя уже намного лучше после инсульта.

«Мне стало уже получше. Я же давно лечусь, сказали, что нужно сделать перерыв, лекарств и так много получил. Нужно немного побыть дома и сделать перерыв», — цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

Он также сообщил, что друзья «приехали домой и уговорили поехать на футбол» на матч 14-го тура чемпионата России между столичными «Спартаком» и «Локомотивом».

«Сказали, что нечего дома сидеть и смотреть по телевизору, нужно ехать на стадион, а там ещё гляди и встречусь с кем-нибудь из знакомых», — добавил Гаврилов.

В конце мая Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче 14-го тура.

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