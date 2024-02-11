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Джорджевич — об уходе из «Сочи»: всё стало очень неожиданным, просто позвонили

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Нападающий Лука Джорджевич высказался о своём уходе из «Сочи».
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: всё стало очень неожиданным, просто позвонили
  • РИА Новости

«Просто позвонили по телефону и сказали, что клуб не нуждается в моих услугах? Да. Просто позвонили и сказали: всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

30 января «Сочи» объявил о расторжении контракта с Джорджевичем.

В текущем сезоне Джорджевич провёл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в €600 тыс.

Ранее сообщалось, что Кристиан Нобоа подписал контракт с эквадорским «Эмелеком».

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