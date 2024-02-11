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Гореева назвала борьбу со Сливко в гонке преследования интересной

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Анастасия Гореева высказалась о третьем месте в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Гореева назвала борьбу со Сливко в гонке преследования интересной
  • РИА Новости

«Последнюю стойку я стреляла не в своём ритме. Хотела выбить Сливко, чтобы она увидела, что я уже стреляю (смеётся). В итоге я завелась. И потом... ну ладно, рабочие моменты. Вика — молодец! Умеет абстрагироваться. Я хотела с ней поиграться на трассе. На первом круге мы с ней ехали и беседовали. Была интересная гонка. Почаще бы так», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования.

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Гореева (+36,0).

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

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