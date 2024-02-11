Гореева назвала борьбу со Сливко в гонке преследования интересной

Анастасия Гореева высказалась о третьем месте в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Последнюю стойку я стреляла не в своём ритме. Хотела выбить Сливко, чтобы она увидела, что я уже стреляю (смеётся). В итоге я завелась. И потом... ну ладно, рабочие моменты. Вика — молодец! Умеет абстрагироваться. Я хотела с ней поиграться на трассе. На первом круге мы с ней ехали и беседовали. Была интересная гонка. Почаще бы так», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».

Виктория Сливко одержала победу в гонке преследования.

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Гореева (+36,0).

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.