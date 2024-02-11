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Немков заявил, что Bellator просто так не отпустит его в UFC

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Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC.
Немков заявил, что Bellator просто так не отпустит его в UFC
  • РИА Новости

«Я вырос в Bellator, как боец состоялся здесь, и Bellator уже просто так меня не отпустит в UFC или куда-то в другую организацию, потому что я в Bellator достиг много чего, стал чемпионом. И не просто взять так и уйти — будут судебные разбирательства. До конца этого года будем драться здесь, а дальше уже посмотрим», — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

На счету россиянина 17 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Следующий поединок Немков проведёт 24 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он войдёт в совместный кард турнира по смешанным единоборствам, организованный PFL и Bellator. Россиянин дебютирует в тяжёлом весе в бою с Бруно Каппелоццей.

Ранее сообщалось, что Немков официально освободил титул Bellator в полутяжёлом весе.

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