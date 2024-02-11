Халили — о гонке преследования: я понял, что просвет от Латыпова большой

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

«Ближе к концу длинного подъёма я понял, что просвет от Латыпова большой. Будем бороться только за второе место. Тогда я уже экономил силы. Нельзя сказать, что Латыпов недосягаем. Мы сами даём ему шансы на рубеже. С ним можно бороться», — цитирует Халили «Чемпионат».

Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха.

На второй позиции финишировал Халили с отставанием 8,0. Третий — Кирилл Бажин (+17,5).

Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.