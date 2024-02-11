RT в Telegram
Подпишись

Халили рассказал о диалоге с Бажиным на последнем круге гонки преследования

Короткая ссылка
Карим Халили прокомментировал серебро в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Халили рассказал о диалоге с Бажиным на последнем круге гонки преследования
  • РИА Новости

«На последнем круге я спросил у Кирилла: «Ты сможешь?» Он ответил: «Давай я выйду». Я его пропустил. Мы поработали. Я видел, что просвет большой от первого места. Даже если я включусь, то всё равно будет тяжело. Уже оставалось разбираться между собой», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ». 

Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха. 

На второй позиции финишировал Халили с отставанием 8,0. Третий — Кирилл Бажин (+17,5).

Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить