Халили рассказал о диалоге с Бажиным на последнем круге гонки преследования

Карим Халили прокомментировал серебро в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«На последнем круге я спросил у Кирилла: «Ты сможешь?» Он ответил: «Давай я выйду». Я его пропустил. Мы поработали. Я видел, что просвет большой от первого места. Даже если я включусь, то всё равно будет тяжело. Уже оставалось разбираться между собой», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Латыпов одержал победу в гонке преследования. На четырёх огневых рубежах он допустил три промаха.

На второй позиции финишировал Халили с отставанием 8,0. Третий — Кирилл Бажин (+17,5).

Ранее Латыпов заявил, что ему было тяжело на стрельбе в гонке преследования на Спартакиаде.