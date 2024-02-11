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Бывший вратарь «Спартака» вспомнил о массовом употреблении допинга в клубе

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Бывший голкипер московского «Спартака» Максим Левицкий вспомнил о допинговом скандале, который произошёл в клубе в 2000-х годах.
Бывший вратарь «Спартака» вспомнил о массовом употреблении допинга в клубе
  • Gettyimages.ru

«Врач ставит капельницу: «Это витамины, уснёшь через пару минут». Просыпаюсь утром и вижу, что меня прорыли. Вся команда по утрам бегает в поисках врача, чтобы набить морду. А он уехал с базы», — цитирует Левицкого «Украинский футбол».

Появившись, доктор заявил, что дал игрокам «замечательный препарат». Экс-футболист добавил, что он был настолько сильный, что его можно употреблять всего несколько раз в жизни.

Левицкому не нравилась вся эта ситуация, и он отказывался принимать лекарства, которые ему давал врач.

«Прошло полгода, когда я ушёл из «Спартака», и он попался. А Червиченко ещё и штрафовал на $500 тех, кто отказывался принимать таблетки», — отметил он.

Напомним, что Левицкий выступал за московский «Спартак» с 2001 по 2002 год.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что уход Георгия Джикии будет большой глупостью со стороны «Спартака».

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