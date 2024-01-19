Червиченко: уход Джикии будет большой глупостью со стороны «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе защитника Георгия Джикии.

«Если Джикия покинет «Спартак», это будет большой глупостью со стороны клуба. Вопрос в том, насколько руководство клуба доверяет Абаскалю, что они готовы потерять Джикию, лишь бы тренер остался и продолжил свои эксперименты. Если будет намёк, что Абаскаль останется в команде, то Георгию точно надо уходить», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» готово предложить контракт защитнику. Клуб не предложит игроку зарплату выше, чем €1,5 млн в год.

Россиянин в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. В последний раз 30-летний защитник выходил на поле в начале октября. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

Ранее агент Сафонов заявил, что «Спартаку» нужно продлить контракт с Джикией.