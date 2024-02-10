Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге
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30-летний боксёр из Новокузнецка в поединке во второй средней весовой категории победил нокаутом в первом раунде.
На счету Силягина 14 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. В активе 24-летнего Элиханова 14 побед (13 — нокаутом) и одно поражение.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Харитон Агрба нанёс досрочное поражение своему соотечественнику Ваге Саруханяну в поединке в полусредней весовой категории в Екатеринбурге.