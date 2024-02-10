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Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге

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Россиянин Павел Силягин одержал досрочную победу над своим соотечественником Ризваном Элихановым на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
Силягин нокаутировал в первом раунде Элиханова на турнире в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

30-летний боксёр из Новокузнецка в поединке во второй средней весовой категории победил нокаутом в первом раунде.

На счету Силягина 14 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. В активе 24-летнего Элиханова 14 побед (13 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Харитон Агрба нанёс досрочное поражение своему соотечественнику Ваге Саруханяну в поединке в полусредней весовой категории в Екатеринбурге.

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