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Агрба одержал досрочную победу над Саруханяном на турнире в Екатеринбурге

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Российский боксёр Харитон Агрба нанёс досрочное поражение своему соотечественнику Ваге Саруханяну в поединке в полусредней весовой категории на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
Агрба одержал досрочную победу над Саруханяном на турнире в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Тренеры приняли решение не выпускать на девятый раунд Саруханяна, поскольку боксёр не смог бы продолжить бой.

На счету 28-летнего Агрбы 13 побед и ни одного поражения. В активе Саруханяна 20 побед, две ничьих и четыре поражения. 

Ранее сообщалось, что чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев не хотел бы, чтобы поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом состоялся в России.

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