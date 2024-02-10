Агрба одержал досрочную победу над Саруханяном на турнире в Екатеринбурге

Российский боксёр Харитон Агрба нанёс досрочное поражение своему соотечественнику Ваге Саруханяну в поединке в полусредней весовой категории на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Тренеры приняли решение не выпускать на девятый раунд Саруханяна, поскольку боксёр не смог бы продолжить бой.

На счету 28-летнего Агрбы 13 побед и ни одного поражения. В активе Саруханяна 20 побед, две ничьих и четыре поражения.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев не хотел бы, чтобы поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом состоялся в России.