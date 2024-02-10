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Бетербиев считает, что наличие родных трибун в поединке с Биволом пошло бы в минус

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Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев не хотел бы, чтобы поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом состоялся в России.
Бетербиев считает, что наличие родных трибун в поединке с Биволом пошло бы в минус
  • РИА Новости

«Когда боксируешь дома, ощущения просто фантастические. В преддверии битвы с Адамом Дайнесом у меня не было опыта выступлений перед родными болельщиками на профессиональном ринге. И его нехватка ощущалась. Мне кажется, в тот раз наличие родных трибун пошло даже в минус. Ведь гораздо больше волнуешься, когда на арене присутствуют твои родственники, знакомые», — заявил Бетербиев RT.

При этом он также подчеркнул, что бой с Биволом не привлёк бы большую аудиторию в США или Канаде.

«Мы оба из России. Зачем США и Канаде нужен наш поединок? Но мне сложно сказать наверняка. Это лишь мои предположения», — добавил Бетербиев.

Поединок с Биволом может пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.

Ранее Бетербиев заявил, что с Канадой его сейчас связывает только бокс.

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