Бетербиев считает, что наличие родных трибун в поединке с Биволом пошло бы в минус
- РИА Новости
«Когда боксируешь дома, ощущения просто фантастические. В преддверии битвы с Адамом Дайнесом у меня не было опыта выступлений перед родными болельщиками на профессиональном ринге. И его нехватка ощущалась. Мне кажется, в тот раз наличие родных трибун пошло даже в минус. Ведь гораздо больше волнуешься, когда на арене присутствуют твои родственники, знакомые», — заявил Бетербиев RT.
При этом он также подчеркнул, что бой с Биволом не привлёк бы большую аудиторию в США или Канаде.
«Мы оба из России. Зачем США и Канаде нужен наш поединок? Но мне сложно сказать наверняка. Это лишь мои предположения», — добавил Бетербиев.
Поединок с Биволом может пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.
Ранее Бетербиев заявил, что с Канадой его сейчас связывает только бокс.