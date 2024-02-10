Иванов и Демидова победили в лыжном хафпайпе на Спартакиаде

Владимир Иванов и Валерия Демидова завоевали золотые медали на Спартакиаде сильнейших в соревнованиях по фристайлу в дисциплине лыжный хафпайп.

Иванов победил с результатом 95,00 балла. Серебро завоевал Леонид Фролов (89,40), бронзу — Прохор Шурыкин (87,80).

Демидова заняла первое место с результатом 82,40 балла. Второе — Александра Глазкова (73,60), третье — Екатерина Ефремова (61,80).

Соревнования по фристайлу проходят в Красноярске и Миассе с 10 по 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Максим Суйков и Мария Никольская завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в соревнованиях по сноуборду в дисциплине хафпайп.





