Суйков и Никольская победили в хафпайпе на Спартакиаде сильнейших

Максим Суйков и Мария Никольская завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в соревнованиях по сноуборду в дисциплине хафпайп.

Суйков победил с результатом 96,67 балла. Серебро выиграл Ярослав Ленчевский (94,67), бронза досталась Кириллу Калинину (86).

Никольская стала лучшей с результатом 60,67 балла. Второе место заняла Елена Костенко (45), третье — Александра Теймурова (41).

Соревнования по фристайлу проходят в Красноярске и Миассе с 10 по 17 февраля.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших в Златоусте на стадионе её имени.