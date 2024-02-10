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Суйков и Никольская победили в хафпайпе на Спартакиаде сильнейших

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Максим Суйков и Мария Никольская завоевали золотые медали на зимней Спартакиаде сильнейших в соревнованиях по сноуборду в дисциплине хафпайп.
Суйков и Никольская победили в хафпайпе на Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости

Суйков победил с результатом 96,67 балла. Серебро выиграл Ярослав Ленчевский (94,67), бронза досталась Кириллу Калинину (86).

Никольская стала лучшей с результатом 60,67 балла. Второе место заняла Елена Костенко (45), третье — Александра Теймурова (41).

Соревнования по фристайлу проходят в Красноярске и Миассе с 10 по 17 февраля.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших в Златоусте на стадионе её имени.

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