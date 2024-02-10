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Федун: «Спартак» создал некрасивую ситуацию с контрактом Джикии

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал руководство клуба из-за ситуации с контрактом капитана команды Георгия Джикии.
Федун: «Спартак» создал некрасивую ситуацию с контрактом Джикии
  • РИА Новости

«Это некрасивая ситуация, Джикия на протяжении последних лет был капитаном, он был одним из символов побед «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Российский бизнесмен напомнил, что у него был такой же скандал с Егором Титовым и Максимом Калиниченко.

«Ничем хорошим это не закончилось. Хотелось бы, чтобы стороны решали вопрос в кабинете, а не выносили это наружу», — добавил Федун.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко посоветовал Джикии продлить контракт с московским клубом.

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