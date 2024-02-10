Ещенко посоветовал Джикии продлить контракт со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко посоветовал капитану красно-белых Георгию Джикии продлить контракт с московским клубом.

«Я сказал Георгию, чтобы он продлевал контракт со «Спартаком», несмотря ни на что. Тяжело сказать, кто прав, а кто нет», — цитирует Ещенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что у 30-летнего футболиста сначала были проблемы с травмами.

«Но это не повод оставлять его на скамейке, когда он уже выздоровел. Мне вообще непонятно, почему так происходит», — добавил Ещенко.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Джикия заявил, что беседа с руководством «Спартака» придала оптимизма.