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Джикия заявил, что беседа с руководством «Спартака» придала оптимизма

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что плодотворно побеседовал с руководством московского клуба по поводу нового контакта.

«Да, общались. Была хорошая беседа. Она внушила оптимизм», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

От также подчеркнул, что является по контракту игроком «Спартака».

«И ничего принимать не собираюсь — в смысле решений», — заключил Джикия.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

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