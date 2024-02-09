Джикия заявил, что беседа с руководством «Спартака» придала оптимизма
«Да, общались. Была хорошая беседа. Она внушила оптимизм», — цитирует Джикию «Матч ТВ».
От также подчеркнул, что является по контракту игроком «Спартака».
«И ничего принимать не собираюсь — в смысле решений», — заключил Джикия.
30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.