Малышев: предложение контракта Джикии будет зависеть от результатов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев не исключил, что с капитаном команды Георгием Джикией будет подписано новое соглашение после возобновления чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«От чего зависит, будет ему предложен контракт или нет? От того, как он и команда будут играть весной», — цитирует Малышева «Матч ТВ».

Малышев также признался, что с Гильермо Абаскалем и Джикией втроем накануне «обсудили все вопросы».

«Это был очень честный разговор. Мы приняли решение, что он остаётся и помогает. Внутрянку рассказывать бессмысленно», — добавил Малышев.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Джикия выразил надежду, что вернётся в стартовый состав после возобновления чемпионата России.