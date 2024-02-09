Малышев: предложение контракта Джикии будет зависеть от результатов
- РИА Новости
«От чего зависит, будет ему предложен контракт или нет? От того, как он и команда будут играть весной», — цитирует Малышева «Матч ТВ».
Малышев также признался, что с Гильермо Абаскалем и Джикией втроем накануне «обсудили все вопросы».
«Это был очень честный разговор. Мы приняли решение, что он остаётся и помогает. Внутрянку рассказывать бессмысленно», — добавил Малышев.
Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
Ранее Джикия выразил надежду, что вернётся в стартовый состав после возобновления чемпионата России.