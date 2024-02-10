Бетербиев хочет, чтобы бой с Биволом состоялся после 1 июля

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев подтвердил, что контракт на поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом ещё не подписан.

«Не хочу быть голословным. Да, разговоры идут, и названная дата мне примерно подходит. Хотя было бы удобнее, если бы бой состоялся чуть позже. Ведь Рамадан завершится в начале апреля, и в этом случае у меня останется менее двух месяцев на подготовку. Но это не принципиально. Что касается контракта, то он пока не подписан, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Окончательно подтвердить всё это смогу лишь после того, как документы будут оформлены», — заявил Бетербиев RT.

Известный инсайдер Дэн Рафаэль опубликовал информацию, что поединок с Биволом пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Рамадан в 2024 году начнётся 10 марта и завершится 9 апреля.

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