Бетербиев — о «нетипичной» допинг-пробе: было очень неприятно

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев рассказал, как отреагировал на новость о «нетипичной» допинг-пробе.

«Услышал об этом в период подготовки к бою. Честно признаюсь, было очень неприятно. В тот день у меня был спарринг. Утром потренировался, и сразу после этого тренер сообщил эти новости. Причём изначально назвал результат допинг-теста не нетипичным, а положительным. Не знаю, то ли он неправильно передал информацию, то ли я плохо расслышал. На деле же всё было иначе», — заявил Бетербиев RT.

По его словам, он был очень огорчён такими известиями.

«Никогда не употреблял запрещённых веществ и прекрасно понимал это. Меня неоднократно проверяли и за годы выступлений в составе сборной России, и после перехода в профессионалы — никаких вопросов не было», — добавил боксёр.

Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.

Ранее Бетербиев высказался о британце Каллуме Смите.