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Бетербиев: я пересекался с более серьёзными соперниками, чем Смит

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Обладатель поясов по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев высказался о британце Каллуме Смите.

«Не хочу умалять его заслуг. Но этот человек поднялся в полутяжёлый вес из второго среднего, одержал две победы и сразу же получил шанс побороться за три трофея. Мне кажется, это не очень справедливо. Хотя для него это очень хороший шанс. Фактически ты только перешёл в новую категорию и в кратчайшие сроки имеешь возможность забрать всё. На мой взгляд, я ранее пересекался с более серьёзными соперниками, чем Смит. И во многом потому, что большую часть карьеры он провёл в другом дивизионе и поднялся совсем недавно», — заявил Бетербиев RT.

Полностью интервью с Бетербиевы читайте на сайте RT.

Ранее председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, когда состоится объединительный поединок в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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