Матыцин заявил, что Россия будет выплачивать WADA взнос по другой формуле

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с выплатами Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждём подтверждения на следующий год, они установят формулу взноса», — заявил Матыцин ТАСС.

В конце октября 2023 года министр заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA. Агентство рассчитывало получить в прошлом году взнос более $1,2 млн, но Россия не согласилась с суммой в силу того, что государство больше не является членом Совета Европы.

Ранее WADA требовало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву с момента вынесения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).