RT в Telegram
Подпишись

«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового

Короткая ссылка
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дал понять, что защитник Данил Круговой отработает свой контракт до конца.
«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», — цитирует Медведева РИА Новости.

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить