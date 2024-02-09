«Зенит» не рассматривает аренду отправленного в дубль Кругового

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев дал понять, что защитник Данил Круговой отработает свой контракт до конца.

«Что касается Кругового, то он тренируется с «Зенитом-2». Клуб не рассматривает возможность его аренды», — цитирует Медведева РИА Новости.

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.