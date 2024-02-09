Мамиашвили: не все российские борцы получили визы за несколько дней до старта ЧЕ

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что не у всех российских спортсменов есть визы за несколько дней до старта чемпионата Европы по спортивной борьбе в Румынии.

«Визы для участия в чемпионате Европы пока получили не все наши спортсмены. Это касается и вольников, и «классиков», и женской команды. Сотрудники посольства Румынии в России над нами просто издеваются», — заявил Мамиашвили РИА Новости.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент визы получили 18 спортсменов из 30, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии.

Ранее Мамиашвили рассказал, что борец вольного стиля двукратный чемпион страны Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство.