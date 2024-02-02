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Борец вольного стиля Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что борец вольного стиля двукратный чемпион страны Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство.
Борец вольного стиля Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана
  • РИА Новости

«Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Он также подчеркнул, что последние несколько лет спортсмена преследовали серьёзные травмы.

«Он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство», — добавил Мамиашвили.

25-летний Жамалов является обладателем Кубка мира 2020 года. Он также дважды побеждал на чемпионатах страны. 

Ранее Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.

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