Борец вольного стиля Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана
- РИА Новости
«Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.
Он также подчеркнул, что последние несколько лет спортсмена преследовали серьёзные травмы.
«Он практически не смог участвовать в конкуренции за лидерство», — добавил Мамиашвили.
25-летний Жамалов является обладателем Кубка мира 2020 года. Он также дважды побеждал на чемпионатах страны.
Ранее Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.