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Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года может пройти в Тюмени

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, где может состояться чемпионат страны в 2025 году.
Чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года может пройти в Тюмени
  • РИА Новости

«У нас сезон продолжается, мы не живём календарным годом. Не исключено, что здесь может пройти следующий чемпионат страны. Заявка от регионов поступила. Здесь точно будет этап Кубка России, так что однозначно неоднократно приедем сюда и здесь посоревнуемся», — цитирует Вяльбе ТАСС.

В текущем сезоне чемпионат страны состоится с 16 по 24 марта в «Малиновке» в деревне Кононовская Архангельской области.

9 февраля в Тюмени состоялись спринтерские гонки в рамках Спартакиады сильнейших.

Ранее Вяльбе высказалась об олимпийской чемпионке Юлии Ступак.

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