Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» после поражения и кинул его болельщикам соперника

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил неуважительный жест к символике «Аль-Хиляля».

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Португалец вышел на игру в стартовом составе, провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

После игры по пути в подтрибунное помещение Роналду поднял один из брошенных ему шарфов, засунул его себе в шорты и после проделанной манипуляции бросил предмет атрибутики обратно в толпу болельщиков.

По информации СМИ, фанаты команды соперника при каждом касании мяча нападающим скандировали «Месси», что, предположительно, и могло вывести португальца из себя.

Ранее сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.