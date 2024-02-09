Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» после поражения и кинул его болельщикам соперника
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».
Португалец вышел на игру в стартовом составе, провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
После игры по пути в подтрибунное помещение Роналду поднял один из брошенных ему шарфов, засунул его себе в шорты и после проделанной манипуляции бросил предмет атрибутики обратно в толпу болельщиков.
По информации СМИ, фанаты команды соперника при каждом касании мяча нападающим скандировали «Месси», что, предположительно, и могло вывести португальца из себя.
Ранее сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.