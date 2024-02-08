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Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году

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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году.
Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году
  • AP

По данным Sportico, за предыдущий год футболист заработал €255,3 млн.

По соглашению с клубом Роналду получает €137 млн, а остальная часть складывается из гонораров от рекламных контрактов.

На второй позиции в рейтинге расположился гольфист Джон Рам с доходом €188,4 млн. Третий — форвард «Интер Майами» Лионель Месси (€120,66 млн).

Ранее сообщалось, что «Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду принять участие в матче открытия на новом «Бернабеу».

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