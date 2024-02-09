Кузьменко: я позитивный парень, хочу передать эту энергию «Калгари»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это хорошее начало, но здесь важно отметить не только меня, но и всю команду. Сегодня мы победили, идём от игры к игре. Я допустил одну ошибку, это ужасный момент, но я рад победе. Да, я позитивный парень, хочу передать эту энергию команде. Думаю, ребятам это нравится, а, может, и нет (смеётся)», — сказал Кузьменко в интервью Sportsnet.

Встреча в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершилась со счётом 5:3.

В составе гостей забитой шайбой отметился Кузьменко.

«Калгари» набрал 53 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (53) располагается на аналогичной позиции на Востоке.

Ранее шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой».