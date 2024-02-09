«Монако» с Головиным уступ по пенальти «Руану» в матче Кубка Франции по футболу
Основное время игры завершилась вничью (1:1). А в серии пенальти точнее оказались футболисты из Руана.
В команде с берега Лигурийского моря с игры мяч забил Фоларин Балогун (35-я минута). Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.
В коллективе из третьего дивизиона отличился Клеман Бассен (45 + 5).
Ранее Александр Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры.