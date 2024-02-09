«Монако» с Головиным уступ по пенальти «Руану» в матче Кубка Франции по футболу

«Монако» в гостях потерпел поражение от «Руана» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Основное время игры завершилась вничью (1:1). А в серии пенальти точнее оказались футболисты из Руана.

В команде с берега Лигурийского моря с игры мяч забил Фоларин Балогун (35-я минута). Александр Головин провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

В коллективе из третьего дивизиона отличился Клеман Бассен (45 + 5).

Ранее Александр Глеб посоветовал Головину покинуть «Монако» для развития карьеры.