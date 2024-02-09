Корнеев вошёл в тренерский штаб ФК «Химки»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев нашёл себе новую команду.

56-летний специалист вошёл в тренерский штаб подмосковных «Химок», которым руководит Андрей Талалаев, сообщает «РБ Спорт».

Корнеев является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за столичный ЦСКА, «Эспаньол», «Барселону», «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду».

Также Корнеев работал в тренерском штабе Гуса Хиддинка в сборной России, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Корнеев высказался о наставнике китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.





