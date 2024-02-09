RT в Telegram
Подпишись

Корнеев вошёл в тренерский штаб ФК «Химки»

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев нашёл себе новую команду.

56-летний специалист вошёл в тренерский штаб подмосковных «Химок», которым руководит Андрей Талалаев, сообщает «РБ Спорт».

Корнеев является воспитанником московского «Спартака». Он выступал за столичный ЦСКА, «Эспаньол», «Барселону», «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду».

Также Корнеев работал в тренерском штабе Гуса Хиддинка в сборной России, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Корнеев высказался о наставнике китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить