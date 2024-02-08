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«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в матче Кубка равноправия

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«Зенит» одержал победу над «Шанхай Шэньхуа» в матче Кубка равноправия.
«Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в матче Кубка равноправия
  • Gettyimages.ru

Встреча в Дохе на стадионе «Джассим Бин Хамад» завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе санкт-петербургского клуба отметились Педро (2'), Матео Кассьерра (42', 47', 60'), Дуглас Сантос (54') и Густаво Мантуан (82').

Таким образом, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Китайский клуб тренирует российский тренер Леонид Слуцкий.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ.

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