RT в Telegram
Подпишись

Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ

Короткая ссылка
Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» в матче с китайским «Шанхай Шэньхуа» на Кубке Равноправия.
Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ
  • РИА Новости

«Сыграют — и молодцы, каждый будет решать свои задачи. Я не знаю, к чему готовятся китайцы, но «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате страны», — цитирует Губерниева Metaratings.

Встреча между командами пройдёт 8 февраля. Начало — в 17:00 мск.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) лидирует в чемпионате. На третьей позиции располагается московское «Динамо» (32).

Ранее Роман Березовский заявил, что интрига в РПЛ может продержаться до последнего тура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить