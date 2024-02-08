Губерниев: «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в РПЛ

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы «Зенита» в матче с китайским «Шанхай Шэньхуа» на Кубке Равноправия.

«Сыграют — и молодцы, каждый будет решать свои задачи. Я не знаю, к чему готовятся китайцы, но «Зенит» готовится обыграть «Краснодар» и всех остальных в чемпионате страны», — цитирует Губерниева Metaratings.

Встреча между командами пройдёт 8 февраля. Начало — в 17:00 мск.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) лидирует в чемпионате. На третьей позиции располагается московское «Динамо» (32).

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