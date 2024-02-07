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Березовский: интрига в РПЛ может продержаться до последнего тура

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Тренер голкиперов армянского клуба «Ноа» Роман Березовский считает, что во второй части чемпионата России петербургский «Зенит» обгонит «Краснодар» и станет основным претендентом на золотые медали.

«Думаю, что в весенней части чемпионата «Зенит» наверстает упущенное осенью, несмотря на то что в первой части сезона у него были спады. Да, «Краснодар» поборется за чемпионство, и интрига, наверное, продержится до последнего тура», — цитирует Березовского «Матч ТВ».

По мнению бывшего вратаря «Зенита», футболисты команды Владимира Ивича «тоже сейчас хороши».

«Но предполагаю, что золото выиграет «Зенит», — заключил Березовский.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (38) лидирует в чемпионате. На третьей позиции располагается московское «Динамо» (32).

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев после товарищеского матча с армянским «Ноа» заявил, что футболисты петербургской команды на вторых сборах в Катаре лучше справляются с нагрузками по сравнению с первым тренировочным лагерем в Абу-Даби (ОАЭ).



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