Черчесов: команда не может существовать без таких игроков, как Кудряшов
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«Федя явно с раздумьями пришёл к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Он также поблагодарил игрока и пожелал ему успехов в будущем.
Футболист известен своими выступлениями за «Спартак», «Ахмат», «Ростов», а также за турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». 36-летний Кудряшов защищал цвета сборной России с 2016 по 2021 год.
Ранее в «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж.