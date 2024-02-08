Черчесов: команда не может существовать без таких игроков, как Кудряшов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника «Факела» Фёдора Кудряшова завершить профессиональную карьеру.

«Федя явно с раздумьями пришёл к этому решению. Команда без таких игроков, как Федя, не может существовать. У него есть необходимый стержень», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Он также поблагодарил игрока и пожелал ему успехов в будущем.

Футболист известен своими выступлениями за «Спартак», «Ахмат», «Ростов», а также за турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор». 36-летний Кудряшов защищал цвета сборной России с 2016 по 2021 год.

Ранее в «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж.