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В «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж

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В пресс-службе «Факела» рассказали, что защитник Фёдор Кудряшов вернулся в Воронеж.
В «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж
  • РИА Новости

«Фёдор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12). 

Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинская бригада команды оперативно оказала помощь футболисту. Игрок покинул поле в сопровождении врачей.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказал мнение о результатах клуба под руководством главного тренера Сергея Ташуева.

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