В «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж

В пресс-службе «Факела» рассказали, что защитник Фёдор Кудряшов вернулся в Воронеж.

«Фёдор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).

Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинская бригада команды оперативно оказала помощь футболисту. Игрок покинул поле в сопровождении врачей.

Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказал мнение о результатах клуба под руководством главного тренера Сергея Ташуева.