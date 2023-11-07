В «Факеле» сообщили, что получивший перелом скулы Кудряшов вернулся в Воронеж
- РИА Новости
«Фёдор возвращался в Воронеж вместе с командой. Мы уже писали про срок восстановления, другой информации нет. Что касается травм Брызгалова и Аппаева, то не комментируем», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).
Кудряшов получил удар плечом в голову от нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате на 55-й минуте игры, после чего упал на газон. Медицинская бригада команды оперативно оказала помощь футболисту. Игрок покинул поле в сопровождении врачей.
Ранее спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказал мнение о результатах клуба под руководством главного тренера Сергея Ташуева.