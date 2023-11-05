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Спортдиректор «Факела»: у клуба отличные результаты под руководством Ташуева

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказал мнение о результатах клуба под руководством главного тренера Сергея Ташуева.
Спортдиректор «Факела»: у клуба отличные результаты под руководством Ташуева
  • РИА Новости

«Результаты команды под руководством Ташуева — отличные. Самое главное сейчас — не сбавлять ход. Осталось четыре матча до перерыва. Надо постараться набрать максимальное количество очков и двигаться от игры к игре», — цитирует Котова «Матч ТВ»

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12). 

Ранее сообщалось, что защитник «Факела» Фёдор Кудряшов попал в больницу с травмой головы.

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