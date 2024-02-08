Sport.es: Конте предложил свои услуги «Барселоне»
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По информации Sport.es, специалист предложил клубу свои услуги, но ответной реакции от руководства сине-гранатовых не последовало. Отмечается, что тренера даже нет в шорт-листе «Барселоны».
Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Германии Флик готов возглавить «Барселону».