Sport.es: Конте предложил свои услуги «Барселоне»

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет возглавить «Барселону».

По информации Sport.es, специалист предложил клубу свои услуги, но ответной реакции от руководства сине-гранатовых не последовало. Отмечается, что тренера даже нет в шорт-листе «Барселоны».

Напомним, что Хави объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанский специалист возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Германии Флик готов возглавить «Барселону».