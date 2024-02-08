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Плющев не считает грубым силовой приём Холодилина против Толчинского

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал решение спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не наказывать нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского в матче регулярного чемпионата.
Плющев не считает грубым силовой приём Холодилина против Толчинского
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Оцениваю силовой приём Холодилина как правильный: это был контакт, который закончил данный эпизод. Толчинский на тот момент работал с шайбой, а Никита, который был рядом, пошёл до конца. Никакой грубости в его действиях или преднамеренности я не вижу. Согласен с решением СДК, поскольку в данном случае руки никак не поднимались, а Сергей шёл прямо на борт и никак себя не подстраховывал. Холодилин лишь завершил своё действие», — сказал Канарейкин RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что не увидел злого умысла в силовом приёме Холодилина против Толчинского.

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