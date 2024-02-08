Плющев не увидел злого умысла в силовом приёме Холодилина против Толчинского

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не наказывать нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского в матче регулярного чемпионата.

«Думаю, никакого злого умысла в действиях Холодилина не было, просто игра двух команд вошла на тот момент в достаточно острую фазу, и парень просто заигрался. Был ли с его стороны фол? Считаю, что он был, толчок в спину или толчок на борт, как вам угодно.

Решения СДК КХЛ сложно комментировать, поскольку они не всегда логичны и не ясно, чем при них руководствуются. Они считают, что нарушения не было и, соответственно, наказывать никого не нужно. Исходя из этой логики, прими они обратное решение, в таком случае пришлось бы наказать ещё и судей, которые пропустили этот фол, но честь мундира существует всегда. Хотя вопрос именно в этом, почему толчок в спину не расценивается как фол», — сказал Плющев RT.

Ранее российский предприниматель Борис Ротенберг прокомментировал слова своего сына, главного тренера СКА Романа Ротенберга, о том, что хоккеисты «Авангарда» пытались целенаправленно травмировать игроков петербургской команды.