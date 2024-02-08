Борис Ротенберг призвал сына сдерживать эмоции после высказывания о Кравце
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После матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Авангардом» Ротенберг заявил, что главный тренер омского клуба Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского.
«Он Кравца лучше знает, потому что тот работал в клубе», — приводит слова Бориса Ротенберга ТАСС.
Ротенберг призвал сына сдерживать эмоции.
«Такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено», — сказал он.
КХЛ не стал наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой приём против Толчинского.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Ротенберга в адрес Кравца.