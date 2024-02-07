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Плющев — о словах Ротенберга: не думаю, что у Кравца возникали мысли травмировать Толчинского

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес наставника «Авангарда» Михаила Кравца.
Плющев — о словах Ротенберга: не думаю, что у Кравца возникали мысли травмировать Толчинского
  • РИА Новости

«Не думаю, что у Кравца и тренерского штаба «Авангарда» возникали такие мысли и такие установки. Все из одного котелка едят. Все понимают, что такая ситуация может произойти с их игроком. Тем более Толчинский играл за «Авангард» и приложил руку к завоеванию Кубка Гагарина… Сомневаюсь, что до такого маразма может доходить», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

Как сообщает «Чемпионат», «Авангард» направил в СКА письмо, в котором призвал петербургский клуб дать опровержение словам Ротенберга в адрес Кравца.

Напомним, что в концовке второго периода матча с «Авангардом» форвард омичей Никита Холодилин провёл силовой приём против Сергея Толчинского, в результате чего тот получил повреждение.

«Авангард» на своём льду разгромил СКА со счётом 9:5. Омская команда набрала 84 очка и занимает второе место в таблице Востока. СКА с 83 очками лидирует на Западе. 

После матча Ротенберг заявил, что Кравец дал установку травмировать нападающего Толчинского.

Ранее СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу эпизода с Толчинским.

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